PSG : Nasser Al-Khelaïfi botte en touche sur l’avenir de Kylian Mbappé

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi portait la casquette de patron de l’Association européenne des clubs (ECA), syndicat des équipes du Vieux Continent, et ce pour une réunion du conseil d’administration à Varsovie. Et dans un entretien accordé au média polonais Meczyki, le patron du club de la capitale a été interrogé, encore une fois, sur l’avenir de son attaquant-vedette Kylian Mbappé, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2024.

Mais comme à son habitude, le dirigeant parisien n’a pas hésité à botter en touche, louant néanmoins les qualités du champion du monde 2018 sur le terrain, lui qui est de retour à l’entraînement collectif avant les deux déplacements à venir à Clermont et Newcastle : «Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Nous sommes heureux de l’avoir et nous l’aurons ! Il aime ce club et c’est un joueur fantastique. Il est le meilleur au monde. Nous sommes heureux»