Pepe va faire son grand retour au Real Madrid !

Alors que José Mourinho s’apprête à faire son retour sur le banc du Real Madrid après la réélection de Florentino Pérez, une autre figure bien connue de la Maison Blanche pourrait l’accompagner dans ce nouveau cycle. Selon la presse espagnole, Pepe serait en bonne position pour intégrer le staff technique du technicien portugais.

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L’ancien défenseur central madrilène, passé par le club entre 2007 et 2017 et proche de Mourinho, pourrait ainsi entamer une reconversion immédiate en intégrant le staff du Special One. Un possible retour symbolique pour le Portugais, appelé à épauler son ancien entraîneur dans un projet qui s’annonce ambitieux du côté de Madrid. Avec comme objectif en ligne de mire : faire beaucoup mieux que l’exercice 2025-2026.