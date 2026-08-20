Coupe du Monde 2026 : le président de la Fédération argentine dénonce les accusations de finale truquée

Un mois après la finale de la Coupe du Monde 2026 perdue par l’Argentine face à l’Espagne, Claudio « Chiqui » Tapia monte une nouvelle fois au créneau. Le président de la Fédération argentine dénonce les rumeurs accusant l’Albiceleste d’avoir volontairement laissé la Roja s’imposer. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le dirigeant s’en prend à ce qu’il considère comme une campagne de désinformation visant les joueurs et le staff. « Un mois depuis les mensonges, les manipulations et la campagne ignoble visant à faire croire que l’équipe avait truqué le match », a-t-il notamment écrit, affichant son profond agacement face à la polémique.

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Tapia ne s’est pas arrêté là et réclame désormais des excuses à ceux qui ont relayé ces accusations. Le patron du football argentin regrette qu’aucun de ses détracteurs n’ait reconnu son erreur depuis la finale. « Personne ne s’est excusé. Personne n’a admis avoir eu tort », a-t-il déploré, dénonçant un manque « d’honnêteté », de « dignité » et de « courage ». Le dirigeant assure ainsi vouloir défendre les joueurs et l’encadrement de l’Albiceleste, alors que certaines théories avaient surtout circulé autour des conditions de cette finale et de l’attitude des Argentins. Tapia avait déjà appelé à reconnaître la victoire espagnole « à la loyale » et à ne pas céder au complotisme.