La donation des joueurs du PSG au ZEvent

Le ZEvent, plus grand événement caritatif d’internet en France, a démarré ce vendredi et se poursuivra jusqu’à dimanche soir avant de tirer sa révérence après neuf éditions et plus de 50 heures de stream sur ce week-end. Hier soir, Antoine Griezmann a participé à l’évènement à distance, et le Paris Saint-Germain, via Warren Zaïre-Emery, a également contribué à l’effort collectif.

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MASTU va faire gagner un maillot exclusif de Warren Zaïre-Emery, signé par tous les joueurs du PSG champions d’Europe pour la deuxième fois en 2026 ! 🏆 ✍️ ⚽



Une pièce totalement unique et historique à gagner au ZEVENT 2026 ! pic.twitter.com/7dfpYSX1Xg — Hotime 🔥 (@HotimeMedia) September 5, 2026

Après avoir déjà donné l’un de ses maillots de l’Équipe de France dédicacé, l’international tricolore a offert à l’évènement une version de celui du PSG, orné des deux étoiles, et signé par tout l’effectif parisien. Une donation qui a ravi les streamers.