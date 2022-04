Le nouveau message de Cristiano Ronaldo

Dans la semaine, Cristiano Ronaldo annonçait sur ses réseaux sociaux le décès de son fils nouveau-né, lorsque sa femme Georgina Rodriguez accouchait des jumeaux. Forcément dévasté par cette nouvelle, le Portugais avait pris quelques jours de repos, manquant d'ailleurs le match à Liverpool durant lequel les supporters des Reds lui ont apporté leur soutien. Ce jeudi soir, l'attaquant des Red Devils postait une photo de sa famille, avec dans les bras sa fille qui vient de naître.

La publication est accompagnée du commentaire : «la douceur du foyer. Gio et notre petite fille sont finalement ensemble avec nous. Nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages et gestes affectueux. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant c’est le temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir dans ce monde.»