Mercato : Victor Osimhen scelle son avenir

À la recherche d’un buteur de classe mondiale pour concurrencer Viktor Gyökeres sur le front de l’attaque londonienne, Arsenal avait jeté son dévolu sur Victor Osimhen. Mais malgré l’intérêt de la machine de guerre anglaise, l’international nigérian n’a pas donné suite aux avances britanniques. Refusant de revoir à la baisse son salaire stratosphérique estimé à plus de 20 millions d’euros nets par an, le joueur de 27 ans a privilégié un confort économique quasiment impossible à retrouver aujourd’hui sur le Vieux Continent. Face à cette intransigeance, la direction londonienne avait d’ailleurs rapidement senti le vent tourner. Conscients de l’extrême complexité du dossier, les dirigeants d’Arsenal avaient pris le soin de réorienter le tir en direction de Julián Álvarez, le très courtisé attaquant international argentin de l’Atletico de Madrid.

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Ce jeu de chaises musicales fait en tout cas les affaires de Galatasaray. S’il conserve ses émoluments en or massif, Victor Osimhen a été convaincu par les ambitions folles de sa direction, majestueusement symbolisées par l’arrivée plus que probable de la star de l’AC Milan Rafael Leão en Turquie. Une future association de feu qui fait déjà saliver les bouillants supporters stambouliotes, d’autant que le natif de Lagos marche actuellement sur l’eau. Avec un bilan effarant de 4 buts et une passe décisive en seulement deux rencontres depuis la reprise, l’ancien serial buteur du Napoli et du LOSC est parti sur des bases extrêmement élevées. Conforté dans son choix de rester sur les rives du Bosphore, le Super Eagle compte bien tout écraser sur son passage cette saison pour guider le cador turc vers les sommets, aussi bien en Süper Lig qu’en Ligue des Champions.