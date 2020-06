OL : Rudi Garcia se prononce sur l'avenir des jeunes

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse pour la première fois depuis le confinement, Rudi Garcia s'est penché sur le rôle joué par les jeunes formés à l'OL au sein du groupe professionnel. Si pour certains comme Melvin Bard ou Amine Gouiri, leur avenir s'inscrira peut-être loin du Rhône, d'autres pourraient poursuivre leur ascension au sein de leur club formateur.

« Il suffit de regarder depuis octobre pour savoir si je compte sur les jeunes ou pas. Rayan et Maxence ont effectué leurs débuts et ils n'ont pas joué que cinq minutes. Tous les jeunes ne peuvent pas sortir à l'OL. La grande difficulté quand on est dans ce club, c'est qu'on forme des joueurs pour jouer la Ligue des champions. On verra pour Melvin et Amine. Pour Melvin c'est trop tôt pour lui, il faut qu'il s'aguerrisse. J'espère que Pierre Kalulu fera le bon choix. Pierre peut jouer à droite et en charnière centrale, c'est un atout. Le club a tout fait pour le convaincre de rester. J'espère qu'il fera le bon choix, » a notamment confié l'entraîneur lyonnais. Concernant Pierre Kalulu, le jeune défenseur devrait répondre à la proposition de l'OL dans les prochains jours.