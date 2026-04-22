Les supporters du Real Madrid ont choisi leur futur coach

La Casa Blanca est très probablement en train de vivre une saison blanche. Et si cet exercice 2025-26 n’a pas été brillant pour les joueurs d’Alvaro Arbeloa, c’est en grande partie à cause d’un manque de résultat. Or, pour certains, l’entraîneur est le principal fautif. Le coach de la formation madrilène a dû remplacer Xabi Alonso et ses semaines se sont clairement assombries. Hier soir, juste avant la rencontre de Liga contre Alavès, les supporters du club de la capitale espagnole ont d’ailleurs eu l’occasion d’élire leur futur coach au micro d’El Chiringuito. Et le favori n’est pas un ancien de la maison.

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Si de nombreux noms ont eu leurs places dans le petit jeu, c’est Jurgen Klopp qui a été voté le plus de fois. L’ancien entraîneur de Liverpool a même obtenu un pourcentage de 35%. Celui-ci est suivi par le technicien actuel (25%), puis José Mourinho complète le podium (18%). Zinédine Zidane est dans la liste, mais le Français ne comptabilise que 9%. Toni Kroos ainsi que Luis Enrique ont aussi été proposées durant les échanges, alors que Sebastian Hoeness, le coach de Stuttgart, est actuellement une piste pour la direction. Suspense !