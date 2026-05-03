Ligue 1 : le LOSC cale face au Havre qui est tout proche du maintien !

La fin de saison approche à grand pas et les enjeux sont souvent nombreux dans ces dernières journées de Ligue 1. L’affiche entre le LOSC et le Havre cochait toutes les cases entre deux équipes qui luttent dans les deux parties de tableau. Les Dogues, à domicile, voulaient confirmer leur très bonne série des dernières semaines et avaient donc besoin de trois points pour reprendre la troisième place du classement et mettre la pression sur l’OL. Pour Le Havre, après le match nul frustrant face à Metz (4-4), il fallait continuer à prendre des points pour sécuriser petit à petit le maintien, en espérant bien sûr un faux pas d’Auxerre dans la foulée.

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Dans un stade Pierre Mauroy en fusion, les Lillois commençaient très fort avec une domination de tous les instants. Avec un Haraldsson intenable, les Havrais ne parvenaient pas à ressortir un ballon et on se demandait franchement comment ils allaient faire pour tenir pendant 90 minutes tant la domination lilloise était écrasante. Et le temps fort lillois était récompensé par un but logique signé Haraldsson. Sur un bon service de Romain Perraud, l’Islandais devançait la défense havraise et trouvait la faille (29e, 1-0).

Le Havre assure presque le maintien !

On pensait alors que les Lillois allaient dérouler leur football. Mais une mésentente de la défense lilloise relançait complètement le Havre dans ce match. Sur un centre anodin et après une bonne remise de la tête, Issa Soumaré surgissait entre trois lillois pour placer sa tête et égaliser (33e, 1-1). Un but qui redonnait complètement confiance à la formation de Didier Digard qui retrouvait de la confiance à l’image de Samatta, véritable poison pour la défense lilloise et qui ne passait pas loin de l’exploit d’un joli numéro sur Thomas Meunier (45e).

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Au retour des vestiaires, le LOSC, gonflé à bloc, démarrait fort et c’est Mory Diaw qui gardé les siens en vie. L’ancien gardien du PSG multipliait les parades, pas toujours académique, mais qui gardait son équipe en vie. Notamment dans le temos additionnel après une reprise de volée sublime de Gaëtan Perrin. Mais après une fin de match à sens unique dans une ambiance insoutenable, le score ne bougera plus. Le LOSC, à la recherche de la C1, cale dans le sprint final. Avec ce match nul, le Havre a peut-être assuré son maintien en Ligue 1. Il faudra attendre le match d’Auxerre, mais les Havrais ont un pied et demi en Ligue 1 !