BL : Dortmund sanctionne doublement Stuttgart dans les arrêts de jeu

Scénario cruel pour Stuttgart ce soir face au Borussia Dortmund. Alors qu’on se dirigeait vers un 0-0 entre le deuxième et le troisième de Bundesliga, les Marsupiaux ont fait la décision dans le temps additionnel, et surtout contre le cours du jeu (0-2).

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Acculés dans leur surface, les hommes de Niko Kovač ont finalement trouvé leur salut en la personne de Karim Adeyemi, auteur d’un bel enchaînement dans la surface (0-1, 90+4e). Sur un ultime contre intelligemment mené par l’entrant Fabio Silva, Julian Brandt, lui aussi entré en cours de jeu, faisait le break (0-2, 90+6e). Au classement, Dortmund reste 2e et revient à 9 points du Bayern Munich. Stuttgart est 4e.