Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : Dortmund sanctionne doublement Stuttgart dans les arrêts de jeu

Par Jordan Pardon
1 min.
Nico Schlotterbeck @Maxppp
Stuttgart 0-2 Dortmund

Scénario cruel pour Stuttgart ce soir face au Borussia Dortmund. Alors qu’on se dirigeait vers un 0-0 entre le deuxième et le troisième de Bundesliga, les Marsupiaux ont fait la décision dans le temps additionnel, et surtout contre le cours du jeu (0-2).

La suite après cette publicité

Acculés dans leur surface, les hommes de Niko Kovač ont finalement trouvé leur salut en la personne de Karim Adeyemi, auteur d’un bel enchaînement dans la surface (0-1, 90+4e). Sur un ultime contre intelligemment mené par l’entrant Fabio Silva, Julian Brandt, lui aussi entré en cours de jeu, faisait le break (0-2, 90+6e). Au classement, Dortmund reste 2e et revient à 9 points du Bayern Munich. Stuttgart est 4e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Stuttgart
Dortmund

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier