Italie : Michael Kayode, l’impressionnante éclosion de l’un des nouveaux visages de la Nazionale

Il était encore largement méconnu du grand public, il y a quelques semaines. Michael Kayode est désormais en train de changer de dimension. À seulement 22 ans, le latéral droit de Brentford vient de vivre ses deux premières sélections avec l’Italie et n’a pas attendu longtemps pour se faire remarquer. Après avoir été laissé sur le banc contre la Belgique, il a été titularisé face à la Turquie et a immédiatement frappé fort avec un but et une passe décisive dans la victoire des Azzurri (4-1). Quelques jours plus tard, Roberto Mancini lui a renouvelé sa confiance pour affronter la France au Stade de France. Et face aux Bleus, dans une rencontre particulièrement exigeante, Kayode a confirmé les premières impressions laissées en Turquie en livrant une prestation très solide dans son duel avec Désiré Doué. Deux occasions créées, 100 % de centres réussis, 2 tacles remportés sur 2, plusieurs dribbles réussis et des tirs bloqués : le joueur de Brentford a répondu présent dans tous les secteurs et a surtout résisté à l’un des joueurs les plus en vue de l’équipe de France ces dernières semaines. Doué avait marché sur l’eau contre la Belgique lors de la précédente rencontre, mais Kayode n’a jamais semblé impressionné par le défi qui se présentait à lui.

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Cette prestation au Stade de France prend encore davantage de relief lorsqu’elle est replacée dans le contexte de ses débuts internationaux. Après la défaite de l’Italie contre la Belgique (0-2), Mancini avait choisi de faire évoluer son équipe en Turquie, et Kayode avait alors obtenu sa première titularisation avec la Nazionale. Sur la pelouse de Bursa, le latéral a parcouru 11 km, atteint une pointe à 32 km/h, cadré trois tirs, délivré une passe décisive à Frattesi et inscrit le quatrième but italien. Une performance qui lui avait valu les compliments de son sélectionneur. « Il a été très bon. C’était sa première sélection et ce n’était pas facile pour lui. Mais il a été bon, quel que soit le but qu’il a marqué », avait déclaré Roberto Mancini après le succès italien. Mancini refusait toutefois de considérer ce succès comme une réparation définitive : « elle vaut autant que la défaite contre la Belgique. L’important, c’est que les garçons aient compris qu’ils peuvent réaliser de belles choses, mais le chemin est encore long. Il nous faut maintenant récupérer, car nous avons un match difficile contre la France la semaine prochaine. » Kayode a justement répondu présent lors de ce rendez-vous annoncé comme un véritable test face aux Bleus.

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Michael Kayode vs 🇫🇷



Solid Performance!pic.twitter.com/3Gtbz6V4Uq — Football Performances (@FCPerformances) October 3, 2026

Une histoire loin d’être linéaire

Derrière cette ascension express se cache une trajectoire beaucoup moins évidente qu’elle n’y paraît. Formé à la Juventus, Michael Kayode a été écarté du centre de formation bianconero alors qu’il était encore adolescent, à l’âge de 16 ans. Plutôt que de disparaître des radars, il a dû reconstruire son parcours loin des grands centres de formation. Il a ainsi rebondi au Gozzano, en Serie D, avant de se faire remarquer puis de rejoindre la Fiorentina. C’est dans le club florentin que sa carrière a véritablement décollé, jusqu’à disputer 30 matches de Serie A lors de la saison 2023-2024. En janvier 2025, il a ensuite franchi une nouvelle étape en rejoignant Brentford pour 18 millions d’euros. Un choix qui lui a permis de poursuivre sa progression en Premier League et d’accumuler une expérience précieuse. Il compte aujourd’hui plus de 60 apparitions avec le club anglais, alors que son parcours avait commencé quelques années plus tôt dans les divisions inférieures italiennes. Longtemps privé de sélection pour des raisons administratives liées à son transfert vers Brentford, il a finalement vu Mancini pousser pour qu’il soit intégré au groupe de la Nazionale.

Kayode n’a d’ailleurs jamais oublié les étapes qui ont jalonné cette remontée. Avant sa première sélection, il avait passé une nuit quasiment blanche, partagé entre l’adrénaline de ses débuts et les nombreux messages de félicitations reçus, notamment de Daniele Pradè, ancien directeur sportif de la Fiorentina selon la presse italienne. Après son but contre la Turquie, il a confié : « oui, c’est le plus beau moment de ma carrière. Débuter de cette façon avec la sélection et marquer un but, c’était fantastique. Je suis heureux », avait-il confié après la rencontre. Son approche avant ce premier match résumait aussi l’état d’esprit qui l’a accompagné dans cette aventure. « Mancini m’a juste dit de rester tranquille et de jouer avec personnalité, racontait-il. Je crois que ma principale qualité a été d’y croire toujours et d’avancer. » Une philosophie qui prend aujourd’hui une autre dimension alors que le latéral est passé, en quelques années, de la Serie D aux pelouses de Premier League puis à celles de la Ligue des Nations.

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Kayode ouvre la voie à toute une génération italienne

Son histoire dépasse désormais son seul cas personnel. Avec sa promotion en équipe A, Michael Kayode est devenu un exemple concret pour les jeunes joueurs italiens qui évoluent encore avec les Espoirs. Silvio Baldini, qui connaît parfaitement le groupe U21 et avait participé à son intégration avant son passage chez les A, refuse d’ailleurs de faire de Kayode une exception. « Tous mes joueurs peuvent franchir le cap », assure le sélectionneur des Espoirs. Baldini considère cette promotion comme le signe d’un nouveau cycle et estime que plusieurs autres joueurs pourraient suivre le même chemin. Roberto Mancini connaît très bien ce groupe et sait quels profils peuvent lui être utiles. Certains joueurs auraient même pu rejoindre la sélection A dès les rassemblements de septembre et d’octobre, mais l’importance des matches de qualification à l’Euro U21 avait conduit à les maintenir avec les Espoirs. La prochaine trêve pourrait donc offrir de nouvelles opportunités. « Peut-être que lors de la prochaine trêve, certains des garçons qui sont ici aujourd’hui seront avec la sélection A », avait prévenu Baldini.

De plus, cette éclosion n’est évidemment pas passée inaperçue dans son ancien club. La Juventus, qui avait laissé partir Kayode alors qu’il n’avait que 16 ans, suit désormais attentivement sa progression. Selon La Gazzetta dello Sport, le club turinois souhaite renforcer son identité italienne et a notamment ciblé le latéral de Brentford ainsi qu’Alessandro Romano, jeune milieu de Cagliari. Le directeur général Giovanni Carnevali assume cette stratégie : « mon idée est de créer un peu plus d’identité italienne et de faire venir davantage de joueurs italiens. Je pense qu’aujourd’hui, avoir de bons joueurs italiens, parce que nous sommes la Juve et que la Juve a besoin de joueurs forts, ce n’est pas si simple, mais l’envie est de les faire venir. J’aimerais aussi recruter de jeunes joueurs, donc la volonté est de faire venir des jeunes avec du potentiel. » Un intérêt particulièrement symbolique pour Kayode. Ainsi, après son but et sa passe décisive en Turquie, le latéral a confirmé face à la France qu’il pouvait répondre présent au plus haut niveau en tenant tête à Désiré Doué. En quelques jours, l’ancien joueur de Gozzano a montré toutes ses qualités.