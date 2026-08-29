Lorient a fait une offre à Hammarby pour Paulos Abraham

Ça s’agite à Lorient. À moins de 4 jours de la fermeture du marché des transferts, le club morbihannais tente d’obtenir la signature de Paulos Abraham. D’après nos informations, une offre a même été formulée auprès d’Hammarby avec qui l’attaquant a inscrit 11 buts en 18 matchs de championnat suédois.

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Le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en décembre 2028, pousse pour rejoindre les Merlus. Reste à savoir si son club acceptera la proposition. Plus tôt dans la journée, nous vous informions qu’un accord avait été trouvé entre Lorient et Viborg pour le transfert (3 M€) du latéral slovène Srdjan Kuzmic.