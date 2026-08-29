Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 1

Lorient a fait une offre à Hammarby pour Paulos Abraham

Par Santi Aouna
1 min.
Paulos Abraham avec Hammarby @Maxppp

Ça s’agite à Lorient. À moins de 4 jours de la fermeture du marché des transferts, le club morbihannais tente d’obtenir la signature de Paulos Abraham. D’après nos informations, une offre a même été formulée auprès d’Hammarby avec qui l’attaquant a inscrit 11 buts en 18 matchs de championnat suédois.

La suite après cette publicité

Le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en décembre 2028, pousse pour rejoindre les Merlus. Reste à savoir si son club acceptera la proposition. Plus tôt dans la journée, nous vous informions qu’un accord avait été trouvé entre Lorient et Viborg pour le transfert (3 M€) du latéral slovène Srdjan Kuzmic.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Allsvenskan
Hammarby
Lorient
Paulos Johannes Abraham

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Allsvenskan Allsvenskan (Suède)
Hammarby Logo Hammarby
Lorient Logo Lorient
Paulos Johannes Abraham Paulos Johannes Abraham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier