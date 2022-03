PSG : la sanction de Marco Verratti déjà connue ?

La suite après cette publicité

À la fin du match opposant le PSG au FC Nantes, Marco Verratti s'était exprimé à propos de l'arbitrage, ne mâchant pas ses mots : «si vous me le permettez, j'aimerais dire une chose. Comment est-il possible qu'on prenne dix cartons jaunes (6 en fait) et qu'on ne puisse pas parler avec l'arbitre (M. Lesage) ? On ne peut rien faire. Parfois, on peut, mais là, on n'a pas pu du tout. C'est le seul match et le seul arbitre au monde avec lequel on n'a pas pu le faire. Sur le penalty, il (Appiah) doit prendre jaune et ça fait rouge... Il faut que les arbitres prennent leurs responsabilités. Là, on s'est fait chier dessus ! »

Cette sortie médiatique n'est pas passée inaperçue auprès du Conseil National de l'Éthique (CNE) et à la commission de discipline de la LFP puisque l'Italien sera jugé pour ses propos ce mercredi 2 mars. Verratti pourrait recevoir une suspension de deux matchs si ses propos sont jugés « excessifs/déplacés » ou « blessants » ou de quatre matches de suspension s'ils sont jugés « grossiers ou injurieux ». Selon l'Équipe, le CNE ne prend que rarement position sur ce genre d'affaires, mais indique que la sanction pourrait être de trois matches de suspension environ, dont un avec sursis. La suspension du milieu de terrain ne prendra effet qu'à partir du match face à Bordeaux, il pourra donc disputer la rencontre face à l'OGC Nice ce samedi.