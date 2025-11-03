Marco Asensio agressé pendant le derby Besiktas-Fenerbahçe

Marco Asensio a vécu un match contrasté lors du derby d’Istanbul entre Besiktas et Fenerbahçe (2-3). Arrivé cet été chez les Jaunes, le Baléare a été à la fois responsable d’un des buts des locaux en perdant le ballon dans sa moitié de terrain et héros en inscrivant le but de l’égalisation juste avant la mi-temps. Son équipe a ensuite profité de la supériorité numérique après l’expulsion de deux joueurs du Besiktas pour renverser le score et l’emporter grâce à un but de Jhon Durán en fin de rencontre.

Le match a également été marqué par un incident lors d’un corner, lorsque l’ancien Parisien a été touché par des bouteilles lancées par des supporters adverses. L’attaquant, surnommé El Matador en Turquie, a ensuite confié l’importance d’obtenir les trois points face à un adversaire direct et un rival, expliquant aussi que l’incident l’avait motivé à laisser une marque positive lors de ce match. L’Espagnol a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en dix rencontres sous les couleurs de Fenerbahçe.