Marco Asensio agressé pendant le derby Besiktas-Fenerbahçe
Marco Asensio a vécu un match contrasté lors du derby d’Istanbul entre Besiktas et Fenerbahçe (2-3). Arrivé cet été chez les Jaunes, le Baléare a été à la fois responsable d’un des buts des locaux en perdant le ballon dans sa moitié de terrain et héros en inscrivant le but de l’égalisation juste avant la mi-temps. Son équipe a ensuite profité de la supériorité numérique après l’expulsion de deux joueurs du Besiktas pour renverser le score et l’emporter grâce à un but de Jhon Durán en fin de rencontre.
🌟 İspanyol yıldız, son üç maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi...
#BJKvFB #beINSPORTS
Le match a également été marqué par un incident lors d’un corner, lorsque l’ancien Parisien a été touché par des bouteilles lancées par des supporters adverses. L’attaquant, surnommé El Matador en Turquie, a ensuite confié l’importance d’obtenir les trois points face à un adversaire direct et un rival, expliquant aussi que l’incident l’avait motivé à laisser une marque positive lors de ce match. L’Espagnol a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en dix rencontres sous les couleurs de Fenerbahçe.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Le monstre Haaland traumatise la presse européenne, nouveau rebondissement dans le feuilleton Habib Beye
Presnel Kimpembe : «je préfère gagner une Ligue des Champions avec le PSG, que cinq avec le Real Madrid»
Explorer