Leipzig-Rangers : les compositions officielles

Ça y est, nous y sommes, ou plutôt, ils y sont ! Le dernier carré, les demi-finales de la Ligue Europa. Quatre équipes, deux finalistes, et au bout, un seul vainqueur. Ce soir, les Allemands du RB Leipzig reçoivent dans leur antre de la Red Bull Arena les Écossais des Glasgow Rangers (rencontre à suivre en direct commenté dès 21h00). Première manche donc de ces demi-finales de C3 entre le 4ème de Bundesliga et le 2ème du championnat écossais. Sur le papier, Leipzig semble mieux armé pour se hisser jusqu’en finale au terme de cette double confrontation. Toutefois, les Rangers ont fait très bonne impression lors des tours précédents et à ce stade de la compétition, tout est possible et la différence se fera sans doute sur quelques détails.

Beaucoup de joueurs sont absents dans les rangs de la formation allemande pour cette demi-finale aller. Domenico Tedesco, le tacticien du RasenBallsport Leipzig, doit se passer de trois titulaires habituels. En défense, le Français et ancien Strasbourgeois Simakan est suspendu, tout comme le roc Orban. Au milieu, c’est Kampl qui est absent, lui aussi suspendu. En ce qui concerne le 11 aligné ce soir, on reste un 3-4-2-1 avec bien évidemment Nkunku titulaire. De son côté, Giovanni van Bronckhorst reconduit quasiment à l’identique l’équipe qui s’est qualifiée en prolongation contre Braga il y a quinze jours.

Les compositions d’équipe :

Leipzig : Gulasci – Klostermann, Gvardiol, Halstenberg – Henrichs, Laimer, Adams, Angelino – Szoboszlai, Olmo – Nkunku

Rangers : McGregor – Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic – Jack, Lundstram – Aribo, Kamara, Kent – Wright