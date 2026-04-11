AS Rome : rien ne va plus entre Claudio Ranieri et Gian Piero Gasperini !

L’atmosphère devient insoutenable au sein de la direction sportive de l’AS Roma. Malgré une victoire éclatante contre Pise ce vendredi (3-0), marquée par un triplé de Donyell Malen, le succès sportif n’a pas suffi à masquer les fractures internes. A travers des sorties médiatiques remarquées de l’autre côté des Alpes, les tensions réelles entre l’entraîneur Gian Piero Gasperini et Claudio Ranieri, conseiller spécial de la présidence, ont été montrés au grand jour. Ce conflit exposé aux yeux de tous est le point culminant de tensions qui parasitent la vie du club depuis maintenant neuf mois comme le rapporte le Corriere dello Sport.

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Comme l’explique le quotidien italien, les deux hommes entretiennent des rapports froids et n’hésitent pas à s’écharper en privé depuis le début de leur collaboration. Entraîneur de l’AS Rome encore la saison passée, Claudio Ranieri s’est fendu d’une sortie remarquée et très critique envers l’arrivée de Gasperini ce vendredi : «je suis le conseiller principal des propriétaires, pas celui de Gasperini. J’ai sélectionné cinq ou six entraîneurs, dont trois n’ont finalement pas rejoint le club. Avec le club, nous avons choisi Gasperini pour son travail à l’Atalanta, et ensemble, nous avons sélectionné les joueurs. Aucun d’entre eux n’est venu sans son accord. J’aime la Roma, et tout comme j’ai quitté mon poste d’entraîneur, je peux assumer le rôle de conseiller principal si on ne me le demande pas.»

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La réponse magnanime de Gian Piero Gasperini

Un tacle très surprenant qui laisse entendre que Ranieri ne voulait pas de Gasperini sur son banc cet été. De son côté, l’ancien coach de l’Atalanta Bergame a tenté de maintenir une façade plus lisse devant les caméras. Moins hostile que son supérieur, il a quand même glissé une petite pique à Ranieri au sujet d’un mercato mal maîtrisé selon lui : «je leur ai laissé carte blanche pour choisir les joueurs que je ne connaissais pas. Je n’avais cité que deux joueurs importants, et l’un d’eux est arrivé. Dès le départ, il était crucial pour moi de travailler sur les attaquants. C’était ma priorité ; le reste n’était pas un problème. Il n’y a jamais eu de désaccord là-dessus. Et j’ai toujours insisté sur la nécessité de travailler l’attaque et d’élever le niveau de l’équipe. Malheureusement, d’énormes difficultés sont ensuite apparues. Je n’ai jamais eu de problèmes avec Ranieri, aucun désaccord. En fait, nous semblions même être d’accord sur ce point.»

Cette guerre froide interne a de quoi inquiéter les supporters du club de la capitale. Bien que les résultats sur le terrain, comme la performance face à Pise, restent positifs, avec une sixième place qui laisse une chance dans la course à la Ligue des Champions, l’incompatibilité entre le conseiller et le technicien semble difficile à surpasser. Entre les reproches de Ranieri sur l’aval donné par l’entraîneur et les regrets de Gasperini sur la gestion du mercato et de la déroute contre l’Inter la semaine dernière, la cohabitation entre les deux expérimentés paraît de plus en plus intenable pour l’avenir de la Louve.