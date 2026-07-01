FC Barcelone : Andreas Christensen prolonge jusqu’en 2028

Andreas Christensen prolonge son aventure avec le FC Barcelone. Le défenseur danois a trouvé un accord pour étendre son contrat jusqu’au 30 juin 2028, soit deux saisons supplémentaires. Le club catalan et le joueur devraient officialiser prochainement cette prolongation, qui confirme la volonté du Barça de s’appuyer sur l’international danois dans la durée.

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«Le FC Barcelone et Andreas Christensen ont trouvé un accord pour la prolongation du contrat du défenseur danois, qui restera au club jusqu’au 30 juin 2028. Le défenseur central prolonge ainsi son contrat de deux saisons supplémentaires et le club et le joueur officialiseront l’accord prochainement dans les bureaux du club», est-il écrit dans le communiqué.