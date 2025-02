Droits TV : Philippe Diallo lance un appel au football français

La nouvelle crise des droits TV en France ouvre une période d’incertitudes, encore. Les clubs n’avaient pas vraiment besoin de cela après avoir mis des mois l’an passé à trouver un diffuseur pour leur championnat. Mais les premiers de DAZN ne se passent pas bien et voilà que l’entreprise britannique, mécontente du produit qu’elle a obtenu, refuse de payer l’entièreté de l’échéance de février. 35 M€ restent pour le moment à quai. Le conseil d’administration de la LFP hier a officiellement déterré la hache de guerre. Reste que les clubs sont déjà impactés et ce jeu dangereux pourrait leur coûter très cher. Face à la situation, Philippe Diallo y est allé de sa prise de parole. Après tout, c’est lui le véritable patron du football français.

Devant l’urgence de la situation, il s’apprête à convoquer l’ensemble des acteurs pour trouver des solutions dans les plus brefs délais. «Les évènements récents à la Ligue amènent forcément une forme d’inquiétude de notre part. Il s’ajoute depuis plusieurs saisons où la ligue et les clubs pros ont rencontré des situations très difficiles. La fédération est déjà intervenue pour les soutenir mais je pense qu’il faut qu’on franchisse un cap. Ce cap, c’est ce souhait que j’ai de pouvoir réunir l’ensemble des parties prenantes, les clubs professionnels, les partenaires de CVC, la DNCG, autour d’un questionnement sur le modèle économique et la gouvernance du football professionnel français.»

Les acteurs du football français convoqué en mars à la FFF

Le président de la FFF a déjà lancé ses invitations auprès de sa ministre de tutelle, Marie Barsacq, et à Vincent Labrune, le président de la LFP, qui rappelons-le, est sous contrôle de la fédération. «J’en ai fait part à la ministre et à mon homologue de la Ligue. J’inviterai toutes ces parties prenantes débuts mars à venir à la Fédération pour échanger et trouver des solutions ensemble pour mieux préparer l’avenir du football français» poursuit Diallo ce mercredi. Selon lui, ce nouvel épisode des droits TV est l’occasion d’engager une refonte bien plus globale du football professionnel, trop impacté durant cette dernière décennie par les divers incidents directs et indirects qui l’ont concerné.

«Le football professionnel a connu ces dernières années une série d’événements ponctuels qui l’ont mis en difficulté : arrêt des championnats, la défaillance de Mediapro, la baisse des droits audiovisuels dans le cadre du dernier appel d’offres, rappelle le dirigeant. Si on prend un pas de recul, on va constater que nous ne sommes pas simplement dans un trou d’air mais peut-être dans une réflexion plus profonde sur le modèle économique et la gouvernance du football professionnel français. C’est ce que je veux partager avec les présidents des clubs professionnels et si nous pouvons trouver ensemble un certain nombre de solutions pour que ce foot professionnel rebondisse et surtout, continue à se développer.»

Diallo veut s’attaquer à «un certain de nombre de difficultés récurrentes»

Le président de la FFF poursuit. «Il y a des aspects positifs, de très bonnes influences dans les stades de Ligue 1, de bons résultats en coupes d’Europe. Nous avons des atouts, y compris avec notre formation, pour faire en sort que notre football rayonne. Mais là, il connaît un certain de nombre de difficultés récurrentes, c’est à ça qu’il faut s’attaquer aujourd’hui.» Une fois ce constat dressé, il souhaite convoquer une sorte d’états généraux du foot pro. «Selon l’état de la situation et si la crise est profonde, il faut des réponses immédiates pour faire en sorte de répondre aux urgences. Dans un deuxième temps, il faut regarder plus loin, sur le moyen et le long terme et là, c’est une autre série de décisions à prendre.» L’appel est lancé.