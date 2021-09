Paris SG-Manchester City : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un air de revanche planera sur le Parc des Princes ce mardi soir. Le Paris SG reçoit en effet Manchester City (2e journée de phase de poules de Ligue des Champions), remake de la demi-finale de l'an passée. Les Citizens l'avaient emporté dans la capitale (1-2) avant de confirmer leur qualification à l'Etihad (2-0). Les Rouge-et-Bleu l'ont encore en travers de la gorge et tenteront de prouver face à leur public qu'ils ont progressé ces derniers mois.

Pour l'occasion, Mauricio Pochettino a décidé d'offrir sa première en C1 à Gianluigi Donnarumma. Le portier italien devrait être protégé par une défense à quatre, composée, de droite à gauche, d'Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Dans l'entrejeu, Ander Herrera et Idrissa Gueye, grandes satisfactions du début de saison parisien, partent pour démarrer aux côtés d'un grand revenant.

Grands retours de Verratti et Messi

Marco Verratti, absent depuis plus de trois semaines, devrait faire son retour comme titulaire au milieu pour fluidifier le jeu du leader de Ligue 1 et servir en munitions les trois flèches de devant. Car, comme à Bruges (1-1, 1ère journée), le trio Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé a de grandes chances d'être reconduit, la Pulga ayant récupéré de ses soucis au genou gauche.

En face, Pep Guardiola, pas épargné par les blessures (Gündogan et Zinchenko absents, tout comme Benjamin Mendy), part pour aligner un 4-3-3 devant Ederson. Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte et João Cancelo composeraient la défense de droite à gauche. Au milieu, Rodri, de retour d'un pépin physique, serait épaulé par Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Enfin, devant, Riyad Mahrez, Ferran Torres et Jack Grealish tenteront de semer la zizanie dans l'arrière-garde parisienne.

Avec Winamax, nous vous offrons 10€ en cash + le bonus de bienvenue avec le code FMWINA. Misez 100€ pour tenter de remporter 900€ avec la victoire 2-1 du PSG face à Manchester City. Créez votre compte Winamax aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato