Aston Villa : fin de saison pour Boubacar Kamara ?

C’est le genre de nouvelles qui ne font clairement pas plaisir à entendre. Plusieurs fois exposé aux blessures dans sa carrière, Boubacar Kamara pourrait encore être absent pendant une longue période en cette deuxième partie de saison. Prépondérant dans le jeu d’Aston Villa, l’ancien de l’OM pourrait être blessé jusqu’en fin de saison à en croire les dernières informations de The Athletic. Touché au genou contre Tottenham en FA Cup il y a dix jours, le milieu récupérateur a fait une série de tests cette semaine.

En conférence de presse, Unai Emery a expliqué que son joueur était gravement touché au genou : « Kamara est forfait, il s’est blessé au genou. Nous suivons son état et il consulte des médecins. Nous aurons des nouvelles dans quelques jours, mais il sera indisponible pendant un certain temps, voire longtemps. Espérons que ce ne sera pas trop long, mais nous suivons son état de près.» D’après le média britannique, cette blessure devrait donc le voir rater la fin de saison et ne pas être convoqué pour la Coupe du monde 2026. Plus appelé depuis 2023, l’international français (5 sélections) se blesse souvent avant les grandes compétitions et rate les grandes échéances avec les Bleus…