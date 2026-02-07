Comment la rencontre avec les supporters a bousculé la mentalité du vestiaire de l’OM avant le PSG

Une victoire qui donne du baume au cœur. Après l’élimination en Ligue des Champions contre le Club Bruges (3-0) et le nul contre le Paris FC (2-2) après avoir mené d’un break, le large succès au Vélodrome face au Stade Rennais en 8e de finale (3-0) a au moins permis de se remettre la tête en l’endroit. Il fallait au moins cela avant de se rendre au Parc des Princes dimanche en clôture de la 21e journée (20h45). La rencontre avec les supporters a en partie changé la structure mentale du groupe et permis de remettre les choses à plat. Certains joueurs avaient sans doute besoin de cela pour comprendre le contexte marseillais.

Elle s’est déroulée quelques heures avec cette qualification en Coupe de France au centre Robert Louis-Dreyfus et s’est déroulée dans le calme. Certains éléments, plutôt les cadres, ont pris la parole comme Leo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah, lequel est revenu sur cet entretien en conférence de presse. « Le rendez-vous avec les supporters a remis les choses en place, on a changé de mentalité », assure l’international américain. Selon lui, cela a même fait du bien au vestiaire dont des membres viennent tout juste d’arriver.

«Ethan (Nwaneri), je lui ai expliqué que quand on jouait ici, il fallait tout donner»

«Cette année, on a beaucoup de nouveaux joueurs, constate-t-il, lui qui a grandi en partie en France et connait sans doute mieux les liens unissant la ville, le club et les fans. On n’avait pas encore eu d’expérience avec les supporters dans ces moments-là. Je crois qu’ils (les joueurs) ont compris ce que ça voulait dire. Cela nous a fait du bien, les paroles des supporters m’ont touché. Ils aiment le club, ils sont là et c’est leur vie. J’ai pris ça au sérieux, on a sorti un gros match contre Rennes et j’espère qu’on va continuer». Il a même pris l’exemple avec le jeune Ethan Nwaneri, prêté cet hiver par Arsenal.

«Le Marseille qu’on a vu avant, c’était un Marseille comme ça (il faut un mouvement de main signifiant moyen). On a beaucoup parlé avec le coach cette semaine. Tout le monde a vu que c’était très sérieux ici. Il ne faut pas blaguer. On s’est remis en question. Tout le monde est prêt pour les prochains matchs. Ethan, je lui ai expliqué que quand on jouait ici, il fallait tout donner. Ce club, c’est tout pour moi.» Un discours qui va sans doute ravir les supporters, d’autant qu’il est prononcé par un joueur formé au PSG, avant de retrouver Paris justement dans une rencontre couperet où les fans marseillais ne sont pas autorisés. «Mais on va tout faire pour remporter le match pour eux», prévient Weah.