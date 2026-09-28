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Barça : Frenkie de Jong d’ores et déjà forfait face au PSG

Par Josué Cassé
De Jong en conférence de presse @Maxppp

Coup dur pour Frenkie de Jong et le FC Barcelone. En effet, selon les dernières informations du quotidien AS, le milieu de terrain néerlandais ne sera pas disponible pour les prochaines échéances des Blaugranas. Encore trop juste physiquement, le joueur de 29 ans manquera notamment les rencontres face au PSG et au Real Madrid.

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D’après AS, De Jong ne devrait pas retrouver les terrains avant le 1er novembre. Une absence qui prive le Barça d’un élément important au milieu de terrain pour ces deux rendez-vous majeurs.

Pub. le - MAJ le
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