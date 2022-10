Ligue Europa : Rennes arrache la victoire face au Dynamo Kiev, Nantes chute à Fribourg, le Betis renverse la Roma

Après les matches de 18h45, la Ligue Europa était de retour à 21h avec notamment le Stade Rennais qui recevait le Dynamo Kiev lors de la 3eme journée du groupe B. Et dans cette rencontre, tout commençait parfaitement pour le club français. Après un excellent travail d'Amine Gouiri, c'est Martin Terrier qui ouvrait le score d'une sublime frappe du gauche (23e). Pourtant dominateurs, les hommes de Bruno Genesio finissaient par se faire surprendre quelques minutes plus tard après une erreur de la défense et malgré une belle intervention de Mandanda. C'est Tsygankov, en deux temps, qui remettait les deux équipes à égalité. En seconde période, après une nette domination, les Rennais finissaient par enfin prendre l'avantage. A la suite d'une mauvaise relance ukrainienne, le jeune Doué filait au but et ne tremblait pas (2-1, 90e). Avec ce succès, Rennes reste deuxième mais a égalité de points avec le leader Fenerbahçe.

Il y avait également un autre club français ce jeudi soir : le FC Nantes. Les Canaris se déplaçaient sur la pelouse de Fribourg, actuel deuxième de Bundesliga. Favoris, les Allemands ont assumé leur statut et ont pris les trois points face à une équipe nantaise qui aura tenté de déjouer les pronostics. Kyereh avait ouvert le score (48e) avant que Grifo ne scelle la victoire des siens (72e). Les hommes d'Antoine Koumbouaré concèdent donc leur deuxième défaite dans ce groupe et pointent à la troisième place. Car dans le même temps, l'Olympiakos a coulé face à Qarabag (0-3)

Arsenal assure, le Betis renverse

Dans les autres affiches de ce jeudi soir, Arsenal affrontait Bodo/Glimt. Les Gunners poursuivent leur sans faute dans ce groupe grâce à leur victoire 3-0 avec des buts de Nketiah, Holding et Vieira. Les hommes de Mikel Arteta sont déjà leader avec 6 points (et un match en moins). Dans le groupe de Rennes, Fenerbahçe s'est imposé face à Larnaca (2-0). L'ancien marseillais Michy Batshuayi a encore une fois trouvé le chemin des filets et confirme sa bonne forme du moment.

Enfin, dans le choc du groupe C, la Roma a été renversée par le Betis Seville de Nabil Fekir. Le Français a quitté ses partenaires peu avant la demi-heure de jeu sur blessure. Après ça, les Romains pensaient avoir fait le plus dur avec l'ouverture du score de Dybala sur penalty. Mais c'était sans compter sur l'égalisation de Rodriguez qui permettait aux Espagnols de ne pas trop douter. Et en toute fin de rencontre, Luiz Henrique offraut trois précieux points à son équipe qui reste leader du groupe. La formation de José Mourinho est toujours troisième et en grand danger.

