City-PSG : le doute demeure pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Mbappé ? Je suis toujours optimiste. Nous pensons qu'il sera là. On verra comment ça évolue. Nous déciderons avant le match, mais je suis optimiste », déclarait l'entraîneur du Paris Saint-Germain au micro de Canal + ce samedi. Mais s'il y a question, c'est qu'il y a problème. En effet, l'attaquant français souffrait d'une contracture au mollet après la rencontre aller contre City et était absent face à Lens.

Il n'en fallait pas plus pour que les clignotants virent au rouge et inquiètent tous les supporters du Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations, le joueur va bien prendre place avec le groupe dans l'avion qui les emmène vers ce match retour, mais on se garde bien de faire un pronostic pour le moment. Dans son entourage, selon L'Équipe, on explique qu'on est certain qu'il prendra part à la rencontre.

Dernier test ce lundi 18h

Le Parisien révèle que le joueur, comme Colin Dagba, a pu tester ses appuis sur les pelouses du centre d'entraînement ce dimanche. Cette séance, en solitaire, confirmerait ainsi la tendance positive énoncée plus haut par son coach. Éblouissant face au FC Barcelone en Catalogne et incroyable de sang-froid contre le Bayern Munich en Bavière, Kylian Mbappé, qui n'a tiré aucune fois à l'aller, reste un élément indispensable à l'espoir parisien.

Ce lundi soir, le natif de Bondy doit prendre part à l'ultime séance d'entraînement des Parisiens, à 18h, à l'Etihad Stadium et on devrait donc en savoir encore un peu plus quant à ses chances de débuter la rencontre. Si la tendance est positive, les blessures au mollet sont parfois compliquées à gérer et entraînent de nombreuses rechutes. Espérons, pour le Paris SG, qu'ils seront au complet pour renverser la tendance et écrire encore un peu plus leur belle histoire européenne.