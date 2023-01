OL : tentative de cambriolage chez Thiago Mendes le soir du réveillon

Après Karl Toko-Ekambi puis Jeff Reine-Adélaïde, Thiago Mendes a vécu à son tour une situation bien déplaisante le soir du Nouvel An : une tentative de cambriolage dans son domicile lyonnais, pendant que sa famille et lui se trouvaient à l’hôtel. Sa femme Kelly Mendes a partagé sur ses réseaux des vidéos des caméras de vidéosurveillance où on y voit un homme se baladait dans les différentes pièces de la maison.

La suite après cette publicité

«La police est partie maintenant après avoir pris les empreintes digitales de toute la maison. Il devait y avoir des preuves pour l’enquête, c’est un gang ici en France qui ne vole que la maison des joueurs. Je ne sais même pas quoi dire, imaginez-vous en plein 31 décembre le soir du nouvel an… Le pire, c’est qu’il y a toujours de la sécurité et un vigile dans la maison, et dès qu’il y a un vide, les bandits patientent pour voler», a affirmé Kelly Mendes sur ses réseaux sociaux.

À lire

OL : Jeff Reine-Adélaïde à son tour cambriolé en plein match