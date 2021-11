Ligue Europa : la Lazio défend ses supporters et s'en prend à l'OM

En déplacement à Marseille pour défier l'OM en Ligue Europa ce jeudi, la Lazio Rome devra faire sans le soutien de son public. Comme l'a précisé un arrêté du ministère de l'Intérieur, il n'y aura pas de fans du club romain en raison du «comportement violent de certains supporters (...) de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre», ainsi que «l'interprétation répétée de chants fascistes et la réalisation de saluts nazis».

Une décision que le club italien critique vivement dans un communiqué publié ce lundi soir. Même si la décision «n'est pas suprenante», les Biancocelesti dénoncent des raisons non justifiées. «La Lazio ne peut pas accepter une offense gratuite à tous les fans biancocelesti et au club lui-même, qui a toujours lutté avec des actions concrètes contre les comportements violents et toute forme de discrimination, à l'intérieur et à l'extérieur des stades (...) Nous avons également vu que la violence dans les stades est malheureusement encore un phénomène répandu et inquiétant, à commencer par ce qui s'est passé récemment au Vélodrome de Marseille», explique le club italien, qui attend des justifications.