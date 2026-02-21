PL : Manchester City évite le piège de Newcastle

Derrière un doublé éclatant de Nico O’Reilly, Manchester City a dominé Newcastle United (2-1) samedi lors de la 27e journée de Premier League, relançant pleinement la course au titre. Les champions en titre reviennent ainsi à seulement deux longueurs du leader Arsenal, attendu dimanche sur la pelouse de Tottenham. Symbole du renouveau mancunien, le jeune milieu formé au club a signé le premier doublé de sa carrière en championnat. D’abord d’une frappe instantanée après un slalom d’Omar Marmoush (14e), puis d’une tête sur un centre d’Erling Haaland, décalé par Antoine Semenyo (27e). Entre-temps, les Magpies avaient égalisé sur corner par Lewis Hall, servi par Jacob Ramsey (22e).

La suite après cette publicité

Ce succès confirme la montée en puissance des Citizens en ce début d’année, portés par l’impact de recrues bien intégrées comme Marc Guéhi et par le retour en forme de Rodri dans l’entrejeu. Tout n’a pourtant pas été parfait. City a souffert face à la vitesse d’Anthony Gordon et Anthony Elanga, puis a subi territorialement après la pause. L’entrée de Rayan Cherki a toutefois calmé les débats, avant que Nick Pope ne sauve Newcastle en fin de match devant Haaland et Phil Foden. Qu’importe pour les hommes de Mikel Arteta, toujours leaders mais désormais sous pression, car City confirme qu’il est plus que jamais lancé dans le sprint final pour le titre.