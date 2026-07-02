Coupe du Monde 2026 : ça part dans tous les sens au Sénégal !

C’est une soirée qui restera dans les mémoires. Les Belges auront le sourire lorsqu’ils s’en souviendront, alors que pour les Sénégalais, ce seizième de finale de Coupe du Monde 2026 rappellera de mauvais souvenirs. Hier soir, les Diables Rouges ont ainsi renversé les Lions de la Teranga (3-2) alors que ces derniers menaient 2-0 à quelques minutes de la fin du temps règlementaire. Deux buts de Romelu Lukaku et de Youri Tielemans, puis un nouveau but de l’ancien Monégasque en fin de prolongations, ont permis aux hommes de Rudi Garcia d’obtenir leur ticket pour les huitièmes.

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Et l’après-match est particulièrement animé pour les Sénégalais. Si Rudi Garcia s’est permis de tacler son homologue Pape Thiaw, Pape Gueye a ainsi pris la parole sur ses réseaux sociaux, annonçant se mettre en retrait de la sélection. « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination… Mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferais une pause sur la sélection », a lâché le milieu de Villarreal sur son compte Instagram, avec, là aussi, un message évident à destination du sélectionneur.

De vives réactions

Il faut dire que cette aventure mondialiste sénégalaise a notamment été marquée par la polémique des cadres, qui seraient selon certains supporters favorisés par rapport à d’autres joueurs sans que ce ne soit forcément justifié sur le plan sportif. Ce qui a fait réagir Idrissa Gana Gueye, qui s’est exprimé en zone mixte. « Je ne comprends pas cette question. C’est dommage, depuis le début de la compétition, on diabolise les cadres. Les cadres sont juste là pour s’assurer du bon fonctionnement. Comme dans toutes les équipes, en club ou en équipe nationale. Au Sénégal à un moment donné, c’est devenu problématique, les cadres ci, les cadres ça. Les cadres ne font rien d’autre que respecter les consignes du coach. Le coach fait passer des consignes et on les fait circuler dans le groupe, s’assurer que les joueurs déçus parce qu’ils ne jouent pas, être là pour eux, leur parler. Ceux qui sont en méforme, parler pour qu’ils travaillent plus. On ne fait rien d’extraordinaire », a-t-il répliqué.

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Sur ses réseaux sociaux, Mbaye Diagne (11 sélections avec le Sénégal), non présent lors de ce Mondial, a été très clair : « c’est à cause des changements qu’on perd le match ». Autant dire que la figure de Pape Thiaw est de plus en plus fragilisée, alors que Krépin Diatta s’en est pris au groupe. « À ce niveau, ce n’est plus une question de détails, mais d’état d’esprit. Quand tu mènes par deux buts jusqu’à la 85e minute, tu dois être le patron dans ta zone de défense. Tu dois tout faire pour préserver le résultat. Nous avons failli. Arrivé à ce stade de la compétition, si mentalement tu n’es pas prêt, tu dois te poser des questions. Nous voulions écrire une belle page de l’histoire de notre football, mais nous avons échoué dans notre mission. Vu ce que nous avons proposé, nous ne devions pas perdre ce match. Il faut arrêter de se chercher des excuses. Quand il faut défendre, il faut le faire avec le cœur. Les Sénégalais méritaient mieux », a de son côté le désormais ancien Monégasque. Bonne ambiance…