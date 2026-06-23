Un joueur de L2 en état de mort cérébrale après une noyade !

C’est une terrible information qui vient d’être révélée par BFM TV ce mardi matin. Un joueur professionnel de Ligue 2 s’est noyé dans le Rhône, alors qu’il y nageait avec deux amis. Alors que ces deux derniers ont pu être réanimés, le joueur, qui serait âgé de 21 ans, se trouve en état de mort cérébrale.

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Le drame s’est déroulé sur la commune de Caluire-et-Cuire, dans la métropole de Lyon. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Lyon.