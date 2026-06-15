CdM 2026, Cap-Vert : le héros Vozinha a pris 1 million d’abonnés en quelques minutes sur Instagram

Héros inattendu du match nul historique du Cap-Vert face à l’Espagne (0-0) pour sa première participation à une Coupe du monde, Vozinha n’a pas seulement écœuré les attaquants de la Roja avec ses multiples parades décisives. Le gardien cap-verdien est également devenu l’une des sensations de ce début de Mondial sur les réseaux sociaux. Auteur d’une prestation XXL face à l’un des favoris du tournoi, il a largement contribué à l’exploit des Requins Bleus, qui ont résisté aux 27 tirs espagnols pour décrocher un point retentissant à Atlanta.

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🚨AGORA: Vozinha reagindo a 1 milhão de seguidores no seu Instagram, após mutirão da Cazé TV durante o jogo. #FifaWorldCup pic.twitter.com/cvhEAAErRq — CHOQUEI (@choquei) June 15, 2026

L’impact de sa performance a été immédiat. Relativement méconnu à l’échelle internationale avant la rencontre, Vozinha comptait environ 50 000 abonnés sur Instagram avant le coup d’envoi. Porté par une campagne virale lancée pendant le match par le média brésilien Cazé TV et par l’engouement des supporters du monde entier, le portier cap-verdien a vu son compte exploser pour dépasser le million d’abonnés en quelques heures, certains évoquant même un gain supérieur à 1,5 million de followers, ce qui a laissé le principal intérésssé sous le choc. Une illustration parfaite de la puissance médiatique de la Coupe du monde, capable de transformer un joueur discret en véritable star planétaire le temps d’une soirée.