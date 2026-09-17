Le coup de gueule de Jürgen Klopp contre les médias

Jürgen Klopp a décidément une dent contre la presse. Lors de son intervention médiatique suite à l’annonce de ses deux premières listes de 44 joueurs, le sélectionneur a de nouveau poussé un coup de gueule contre les journaux allemands. Il estime anormal que de nombreux noms soient sortis avant leur officialisation. « Je trouve ça un peu médiocre et cela ne m’intéresse pas vraiment. Mais je trouve un peu pathétique de gagner de l’argent en divulguant des informations avant même qu’on ait besoin de les connaître » a-t-il affirmé, pointant directement du doigt certains journalistes présents dans la salle. Lors de sa présentation il y a deux mois, il avait déjà fustigé l’attitude de certains médias, et mis sa démission dans la balance si certaines critiques seraient jugées trop dures.

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Autre sujet moins tendu, il a souhaité incarner le renouveau de la Mannschaft après plusieurs campagnes décevantes. « Nous devons retrouver le plaisir que procure tout cela. J’espère ne plus avoir à aborder de sujets politiques à l’avenir. Mais je veux que notre drapeau soit de nouveau à la mode, que les gens se sentent heureux et privilégiés de vivre dans ce merveilleux pays. Je ne veux pas laisser la fierté nationale entre de mauvaises mains. Ce travail me remplit de fierté. Lorsque nous nous concentrons sur le football, c’est pour renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté et nous remonter le moral. Nous devons créer cette atmosphère. Mais nous avons aussi besoin de personnes qui y adhèrent. » Le message est passé.