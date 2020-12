Manchester United-PSG : les compositions officielles

Victorieux du RB Leipzig la semaine passée (1-0, 4e journée de Ligue des Champions), 6 points au compteur, le PSG est loin d'être tiré d'affaire et est dans l'obligation d'obtenir un bon résultat ce soir sur la pelouse de Manchester United (5e journée), leader du groupe H avec 9 points, pour continuer à y croire. Thomas Tuchel retrouve dans les buts Keylor Navas, ménagé contre Bordeaux (2-2, 12e journée de Ligue 1). Devant le Costaricien ont observe une défense à quatre, avec Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo côté gauche. Dans l'entrejeu, Danilo Pereira évolue en sentinelle aux côtés de Leandro Paredes et Marco Verratti. Enfin, en attaque, on retrouve Kylian Mbappé et Neymar associés à Moise Kean.

Chez les Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer choisit d'aligner David de Gea dans le but, plutôt que sa doublure Dean Henderson, alors que l'Espagnol était sorti après un choc reçu contre Southampton en Premier League ce weekend. Derrière, pas de surprise, avec une défense à quatre composée, de droite à gauche, d'Aaron Wan Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Alex Telles. Au milieu, Scott McTominay est titularisé aux côtés de Fred et Bruno Fernandes. Le Portugais sera à la baguette derrière le trio Marcus Rashford-Edinson Cavani-Anthony Martial.

Les compositions officielles :

Manchester United : de Gea - Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Rashford, Bruno Fernandes, Martial - Cavani

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Danilo, Verratti - Kean, Neymar, Mbappé