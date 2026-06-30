Tottenham recrute Mateus Fernandes contre 98 M€ !

Les milieux de terrain de Premier League battent tous les records de transfert. Manchester City a choqué tout son monde en s’offrant le jeune international anglais de Nottingham Forest, Elliot Anderson, en échange d’un chèque de 150 M€. Un montant qui fait du joueur de 23 ans le troisième plus gros transfert de l’histoire du ballon rond derrière Kylian Mbappé (180 M€) et Neymar (222 M€). Mateus Fernandes ne fera pas mieux, mais le Portugais va devenir une recrue historique pour Tottenham.

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Recruté il y a un an par West Ham contre 44 M€, l’ancien pensionnaire du Sporting CP ne restera qu’une saison chez les Hammers, fraichement relégués en Championship. Sous contrat jusqu’en 2030, celui que l’on surnomme déjà comme le nouveau Bruno Fernandes était courtisé par de gros calibres tels que le Paris Saint-Germain et Manchester United. On pensait que le contingent lusitanien du PSG pouvait faire la différence, mais comme souvent, les clubs anglais ont fait monter les enchères.

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Encore un transfert record en Premier League

Passé tout près de la relégation, Tottenham a décidé de mettre de gros moyens afin de composer une équipe digne de ce nom à Roberto De Zerbi. Quitte à surpayer ses cibles. Et après avoir recruté Andrew Robertson et Marcos Senesi à moindres frais, les Spurs ont mis 60 M€ pour enrôler le défenseur hollandais de Brighton Jan Paul van Hecke. Ce soir, The Athletic nous apprend que les Londoniens viennent de battre tous leurs concurrents pour Mateus Fernandes.

Le média annonce que l’affaire va être bouclée en échange d’un chèque de 98 M€. Un montant record qui va permettre à West Ham de réaliser une très belle plus-value. De son côté, Tottenham va recruter le joueur le plus cher de son histoire, devant les 65 M€ payés pour Xavi Simons. Pour expliquer la victoire des Spurs, The Athletic indique que le montant du transfert et du salaire réclamé par Fernandes étaient devenus totalement irréels pour les autres courtisans qui n’ont pas voulu entrer dans la surenchère.