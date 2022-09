Ligue des Champions : quelle équipe de l'OM face à Tottenham ?

L'Olympique de Marseille va entamer sa campagne de Ligue des Champions à Londres, contre Tottenham ce mercredi. Pour cette confrontation, les Phocéens devront se passer de leur recrue phare Alexis Sanchez. Le Chilien étant, en effet, suspendu pour le choc de ce groupe. Alors, à quoi pourrait ressembler l'OM ?

Dans les buts, pas de doute. Pau Lopez devrait bien commencer le match. Sur les côtés, peu de doutes aussi puisque Jonathan Clauss et Nuno Tavares, qui se sont partagés une mi-temps chacun contre Auxerre, devraient être de la fête. Mais concernant les trois centraux, les questions se posent. Mbemba est le seul joueur de l'OM à avoir joué 100% des minutes depuis le début de la saison. La seule fois où tout le monde était disponible, contre Clermont, Eric Bailly avait été choisi pour jouer dans l'axe et Samuel Gigot côté gauche.

Gerson et Payet pour accompagner Guendouzi ?

C'est peut-être vers cela qu'on tend, sauf si Igor Tudor préfère Sead Kolasinac à la place de Samuel Gigot. Au milieu, le double pivot devrait rester celui qu'on connaît. Jordan Veretout et Valentin Rongier, deux travailleurs de l'ombre, font beaucoup de bien à l'OM. Tudor semble leur accorder sa confiance.

Enfin, devant, c'est un peu plus complexe. On peut déjà imaginer que Mattéo Guendouzi, tant pour son talent que pour ses capacités athlétiques, occupera une des trois places. Les autres, ce n'est pas forcément clair. Luis Suarez, qui a joué contre Auxerre pourrait débuter sur le banc au profit d'un Dimitri Payet ménagé contre les Bourguignons, mais dont l'expérience pourra être utile. Enfin, la dernière place pourrait être attribuée à Gerson ou à Amine Harit. Le Marocain venant d'arriver, il serait plus probable que le Brésilien soit choisi pour accompagner les deux internationaux français.

