Mexique : André-Pierre Gignac brille encore avec les Tigres

Il a beau avoir 37 ans, André-Pierre Gignac résiste bien au poids des années et l’attaquant français est devenu une légende au Mexique du côté des Tigres de Monterrey. Auteur de 179 buts et 44 offrandes en 314 rencontres sous les couleurs de la formation mexicaine, il y a remporté 7 trophées dont la Ligue des Champions de la CONCACAF 2020 et trois fois le championnat d’ouverture (2016, 2017 et 2018). Une sacrée réussite pour lui qui a redémarré l’année 2023 de bien belle manière.

Face au club de Santos Laguna, il s’est imposé 3-0 avec ses coéquipiers dimanche soir. Auteur d’une belle offrande, il a aussi marqué auparavant un joli but du gauche où il s’est fendu d’une célébration digne de Samuel Eto’o où il a plaisanté sur son âge avancé. Son 155e but en championnat mexicain qui permet de lancer une nouvelle année avec la manière pour André-Pierre Gignac.

