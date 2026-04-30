Kylian Mbappé dévoile son plat favori

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé s’est habitué à la vie espagnole. Et si ses récentes blessures le laissent loin des pelouses de Liga, l’attaquant merengue peut prendre le temps de découvrir la culture du pays. Des moments du quotidien qu’il n’a pas l’habitude d’avoir, notamment le fait de goûter la gastronomie. Lors d’un échange avec le youtubeur Ibai Llanos, le numéro 10 a d’ailleurs évoqué son plat favori.

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« J’adore le jambon, vraiment beaucoup. Depuis que je suis arrivé en Espagne, j’essaie de trouver des endroits où manger du jambon. J’aime énormément la combinaison du jambon avec le fromage manchego » a-t-il confié sur la plateforme. Le capitaine des Bleus ne passe jamais inaperçu dans les rues de la capitale espagnole et sa vie serait facilitée depuis plusieurs mois. L’actrice espagnole Ester Expósito, qu’il fréquente, pourrait donc lui amener d’autres plats locaux.