Monaco : une deuxième offre en préparation pour Erik Lira

Comme évoqué par nos soins il y a quelques jours, l’AS Monaco avance dans les discussions avec Cruz Azul pour Erik Lira. Après une première offre jugée insuffisante, le club de la Principauté reste déterminé à boucler l’arrivée du milieu mexicain, qui souhaite rejoindre l’Europe. Une deuxième proposition se prépare, autour de 5 millions d’euros, avec un pourcentage sur une future plus-value pour le club mexicain selon le média Azteca.

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Cette piste n’est pas nouvelle pour Monaco, qui avait déjà identifié Lira comme une priorité en cas de départ de son milieu sénégalais Lamine Camara. Reste désormais à trouver un accord financier et, côté monégasque, à libérer une ou deux places d’extracommunautaires pour permettre son arrivée.