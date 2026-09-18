Coupe de France : les Girondins demandent une solution pour pouvoir affronter Saintes

Désormais engagé en Régional 1, Bordeaux se retrouve confronté aux contraintes de son nouveau quotidien avant son troisième tour de Coupe de France face à l’ES Saintes. L’organisation de la rencontre suscite des difficultés, notamment autour de la sécurité et de l’accueil des supporters bordelais dans une enceinte amateur. Les Girondins souhaitent néanmoins absolument que le match puisse avoir lieu et assurent travailler avec Saintes, les collectivités et les autorités pour trouver une solution adaptée. Le club souligne notamment « les efforts humains, matériels et financiers déjà consentis » par son adversaire et rappelle avoir alerté la FFF sur les difficultés que pouvait provoquer son évolution au niveau régional lorsque « des contraintes d’organisation et de sécurité disproportionnées pèsent sur les clubs amateurs ».

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𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛. 👊



Communiqué du Club ➝ https://t.co/mpocRwO6kn pic.twitter.com/t2ctbvvFLQ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 18, 2026

Dans son communiqué, Bordeaux insiste surtout sur sa volonté d’accompagner Saintes plutôt que de voir la rencontre compromise. « Depuis plusieurs jours, le FC Girondins de Bordeaux apporte tout son concours à la préparation et à l’encadrement du déplacement de ses supporters », explique le club, qui dit également sensibiliser ses fans afin de favoriser « un déplacement organisé et respectueux du club recevant ». Les Girondins réclament un dispositif de sécurité « proportionné, réaliste et compatible avec les capacités d’un club amateur » et appellent toutes les parties à poursuivre leurs discussions. « La Coupe de France tire sa force de ces rencontres entre clubs de dimensions différentes », rappelle Bordeaux, avant de conclure son message par une formule claire : « Le football doit se décider sur le terrain. » Pour rappel, ce jeudi, le président du club de Saintes a expliqué que cela coutait trop d’argent d’accueillir un club comme Bordeaux puisque l’association devrait débourser 40 000€ dans un dispositif de sécurité même pour une rencontre à huis-clos. Une somme XXL pour une formation amateur et qui a aussi pousser la région à ne pas accepter d’organiser la rencontre pour ne pas débourser cette somme.