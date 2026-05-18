C’est de plus en plus compliqué pour Kylian Mbappé dans le vestiaire du Real Madrid !

Les temps sont durs pour Kylian Mbappé à Madrid. Devenu le bouc-émissaire et la tête de turc d’une partie des supporters et des médias, l’attaquant tricolore qui compte tout de même encore quelques partisans dans ses rangs avait sûrement rêvé mieux pour ses deux premières saisons à Madrid. Si les critiques à son égard dans les médias font partie du folklore - tout comme il a été encensé lorsqu’il marchait sur l’eau - d’autres points sont un peu plus inquiétants et pourraient s’avérer assez handicapants pour la suite de sa carrière à Madrid…

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C’est le cas de sa relation avec ses coéquipiers, qui serait loin d’être idéale. Des premiers échos allant dans ce sens avaient déjà été publiés dans les médias madrilènes, avec, en prime, des clans qui seraient en train de se former. Jude Bellingham ferait ainsi partie des "anti-Mbappé" de l’effectif. De nombreux joueurs madrilènes n’avaient pas apprécié son escapade italienne remarquée et ce week-end, un like d’Antonio Rüdiger sur une publication Instagram critiquant Mbappé a aussi beaucoup fait parler à Madrid. Sa sortie médiatique visant certains de ses coéquipiers, qu’il accuse du départ de Xabi Alonso, avait aussi fait couler l’encre en Espagne.

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Mbappé victime d’un complot ?

Et voilà que El Chiringuito de Jugones en dit un peu plus. Josep Pedrerol, présentateur de l’émission, a ainsi fait des révélations intéressantes. « On m’a dit qu’il est seul dans le vestiaire. […] Je ne dis pas que Mbappé a tout bien fait, il a même mal fait beaucoup de choses, mais il n’y a pas que lui qui a fait des erreurs cette saison », a-t-il indiqué, expliquant que le vestiaire merengue a plutôt tourné le dos à son numéro 10. Il a ensuite expliqué qu’en interne, il y a certaines personnes qui font volontairement fuiter des informations pour nuire à son image et créer une cabale médiatique contre lui.

« Je comprends un peu la colère de Mbappé sur certains points, il a des raisons de l’être, avec certains coéquipiers et son entraîneur. Il y a quelqu’un dans le vestiaire à qui ça arrange que Mbappé soit le méchant du film. Moi, je soutiens Mbappé. Il est seul dans le vestiaire et certains le font passer pour le grand méchant. Il y a une petite campagne contre lui, moi je ne vais pas y participer. C’est la star du Real, il faut le traiter comme tel. Arbeloa s’est trompé », a lancé le journaliste, qui annonce des révélations à venir dans les prochains jours. Sacrée telenovela…