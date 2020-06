Ligue 1 : voici le 11 type des fans de la saison

Avec la crise du coronavirus, le championnat de France est terminé. Il est d'ailleurs le seul à ne pas reprendre dans les semaines qui arrivent dans le big five européen (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et donc France). Pour autant, il n'y aura pas de trophées UNFP cette saison. La Ligue 1 Conforama a proposé aux internautes de voter pour établir leur équipe type de la saison et cette dernière a été dévoilée ce lundi après-midi.

La suite après cette publicité

On retrouve cette formation articulée en 4-3-3 avec trois joueurs de l'Olympique de Marseille, cinq du Paris Saint-Germain, deux du Stade Rennais et un de l'AS Monaco. Steve Mandanda garde les buts avec une défense composée de Juan Bernat, Marquinhos, Boubacar Kamara et Hamari Traoré. Devant lui un trident avec Eduardo Camavinga, Dimitri Payet et Angel Di Maria. Assez offensif donc ! Enfin, devant, Neymar et Kylian Mbappé entourent Wissam Ben Yedder.