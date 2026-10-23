Manchester United : le communiqué d’Antonio Conte

Libre de tout contrat depuis son départ du Napoli, Antonio Conte (57 ans) est sorti du silence. Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur italien est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs et la presse a récemment fait état d’une rencontre avec la direction de Manchester United. Face à tout ce battage médiatique, le technicien transalpin a publié un communiqué dans une story publiée sur son compte Instagram. « Au vu des rumeurs publiées ces derniers jours par divers médias, en Italie et à l’étranger, je juge opportun d’intervenir pour faire la lumière sur la situation. Mon nom a été associé à de nombreux clubs, mais pour l’instant, aucune négociation n’est à un stade avancé. Après une expérience formidable et couronnée de succès à la tête du Napoli, je vais prendre le temps nécessaire pour réfléchir à la manière et au moment de reprendre mes fonctions d’entraîneur. Ce sera un choix mûrement réfléchi, que je ferai lorsque j’estimerai que les conditions seront réunies. »

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« J’ai lu des articles faisant état de prétendues exigences financières et de pleins pouvoirs que j’aurais déjà formulés à l’adresse des clubs cités, ainsi que de réserves liées à ce que l’on qualifie de "caractère fort", a-t-il poursuivi. Il s’agit là d’allégations sans fondement puisque, à l’heure actuelle, il n’existe aucun élément concret sur lequel fonder de telles évaluations. Si une opportunité concrète se présentait, ce serait alors le moment de discuter avec le club concerné et d’évaluer ensemble les conditions d’un éventuel accord, dans le respect des besoins réciproques et des caractéristiques qui définissent mon travail d’entraîneur. D’ici là, toute hypothèse concernant mes demandes et mon avenir professionnel reste une supposition et ne peut être considérée comme un fait. »