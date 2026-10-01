Portugal : Jorge Jesus fait une énorme promesse sur l’affaire Cristiano Ronaldo

Depuis maintenant 24 heures, le Portugal connaît un séisme sans précédent. Parti de son plein gré du rassemblement de la Seleçao, Cristiano Ronaldo semble avoir tiré un trait définitif sur la sélection portugaise. Une situation qui fait naturellement réagir dans le monde du ballon rond. À quelques minutes du coup d’envoi de Danemark-Portugal en Ligue des Nations, Jorge Jesus a pris la parole à la télévision portugaise.

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Le sélectionneur, âgé de 72 ans, a promis d’évoquer la situation autour de CR7, une fois la trêve internationale terminée. « Pour l’instant, nous avons un match (face au Danemark), puis un autre au Dragão (contre la Norvège, le 4 octobre). Ensuite, on parlera de ce thème sans l’esquiver. Mais à l’heure actuelle, le sujet est clos, a indiqué l’ancien entraîneur d’Al-Nassr, au micro de Sport TV, avant de louer l’impact du buteur de 41 ans. Cristiano Ronaldo est un symbole et une figure et cela n’est pas remis en cause. »