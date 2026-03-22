Didier Deschamps évoque son avenir après l’équipe de France

Dans un peu moins de quatre mois, la très longue histoire de Didier Deschamps à la tête des Bleus s’arrêtera. Le sélectionneur tricolore a pris le temps de répondre aux questions de plusieurs supporters de l’équipe de France, et notamment sur son avenir. Pour le moment, DD assure n’avoir pris aucune décision.

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« Entraîneur d’un club ou sélectionneur d’une autre nation ? Je ne sais pas, je n’ai rien décidé, j’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités. Président de la FFF ? Non. Je me laisse le temps parce que dans mon esprit, c’est jusqu’à cet été. Après, on verra, je ne m’interdis rien, je suis de nature positive et je me dis que ce sera différent forcément, mais que ce sera bien », a-t-il indiqué.