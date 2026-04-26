Ligue 1 : Strasbourg arrache un succès fou in extremis à Lorient

Suite de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche avec l’affiche entre Lorient et Strasbourg. Une rencontre qui devait tenir toutes ses promesses entre deux équipes qui ont montré des belles choses cette semaine. Sur la pelouse du Moustoir, Strasbourg voulait oublier son élimination en demi-finale de Coupe de France. Et quoi de mieux que de se relancer en championnat pour se rapprocher des places européennes et notamment de Monaco qui a été accroché contre Toulouse.

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Mais tout commençait mal pour les Alsaciens face à une équipe de Lorient très séduisante à domicile. Peu avant la demi-heure de jeu, le jeune Noah Cadiou ouvrait le score. Au retour des vestiaires, c’est Pablo Pagis qui doublait la marque sur un penalty. Un but qui venait conclure la belle domination des Lorientais.

Strasbourg peut dire merci à Omobamidele

Mais voilà, dans le football tout va très vite. Et Strasbourg, qui affichait un visage assez timide, finissait par se relancer grâce à Sébastien Nanasi. Bien servi par Rafael Luis, il s’en allait tromper le gardien adverse et redonnait de la confiance à son équipe. De quoi donner de l’intérêt à la fin de match avec Strasbourg qui poussait pour égaliser.

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Dans une fin de match à sens unique, Strasbourg tentait d’arracher le match nul et au bout du bout du temps additionnel, c’est le défenseur des Merlus, Nathaniel Adjei, qui a relancé la rencontre, fautif d’un cruel CSC (90e+3). Et alors que les deux équipes s’apprêtaient à se quitter sur un match nul (2-2) c’est Andrew Omobamidele qui a libéré le peuple alsacien en marquant le but de la victoire (2-3). Au classement, Strasbourg fait le plein de points et se rapproche des places européennes profitant du faux pas de Monaco.