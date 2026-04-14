LdC : deux joueurs du PSG sous la menace d’une suspension avant Liverpool

À l’approche du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool à Anfield, un élément disciplinaire pourrait peser lourd dans la balance. Deux joueurs parisiens, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes, sont sous la menace d’une suspension. En cas de nouvel avertissement ce mardi soir, ils seraient automatiquement privés d’une éventuelle demi-finale aller, un risque non négligeable pour un PSG pourtant en position favorable après sa victoire sans forcer (2-0) à l’aller.

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En face, la situation est encore plus tendue pour les hommes d’Arne Slot, qui compte pas moins de 5 joueurs sous la menace, dont Virgil van Dijk ou encore Alexis Mac Allister, ainsi que Conor Bradley, Ryan Gravenberch et Curtis Jones. Au regard des performances de Nuno Mendes depuis le début de saison et surtout de la masterclass de Khvicha Kvaratskhelia à l’aller, une suspension pourrait coûter très cher au PSG à l’approche du dernier carré. Pour rappel, les compteurs seront remis à zéro après ce tour, ce qui renforce l’importance de ce match retour où chaque duel pourrait avoir des conséquences au-delà de la simple qualification.

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