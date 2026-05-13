Ligue 1 : le PSG s’impose à Lens et remporte son 14e titre de champion de France !

Très attendu depuis plusieurs semaines, ce Lens-PSG en retard de la 29e journée avait pris une dimension particulière dans l’Hexagone. Initialement présenté comme un possible tournant dans la course au titre, ce choc entre les deux meilleures équipes françaises de la saison avait d’ailleurs suscité de nombreuses polémiques. À l’époque, le RC Lens était encore pleinement au contact du PSG dans la lutte pour le sacre, donnant à cette affiche un parfum de finale avant l’heure. Finalement, dans un contexte bien différent, le PSG se présentait ce soir avec l’opportunité d’être sacré champion en cas de non-défaite. Portés par leur qualification récente pour la finale de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique arrivaient en pleine confiance, tout comme des Lensois toujours engagés dans une dynamique positive avant leur finale de Coupe de France face à Nice le 22 mai prochain. Pour cette affiche, Enrique avait choisi d’aligner une équipe mêlant rotations et ambitions offensives. Le technicien espagnol faisait notamment confiance à un quatuor offensif particulièrement séduisant composé du Ballon d’Or Dembélé, Kvaratskhelia, Doué et Barcola. Le jeune Dro débutait également au milieu de terrain tandis que Mayulu était titularisé sur le côté droit de la défense.

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En face, Pierre Sage avait, lui aussi, procédé à plusieurs ajustements, laissant notamment Saint-Maximin et Thauvin sur le banc au coup d’envoi. Le RC Lens s’articulait autour d’un trio offensif composé d’Édouard, Sima et Saïd, avec un entrejeu dirigé par le capitaine Adrien Thomasson, Sarr en défense centrale et Risser titularisé dans les buts. Dès l’entame de match, les Parisiens ont rapidement confisqué le ballon et imposé leur rythme dans le camp lensois. Mais les hommes de Luis Enrique se sont fait une première frayeur dès la 7e minute sur un centre dangereux d’Udol, qui a failli trouver preneur. Après plusieurs séquences de possession des deux côtés, le RC Lens s’est procuré une grosse occasion avec Édouard, parti seul face à Safonov. Mais l’ancien Parisien a buté sur le gardien russe avec une frappe bien trop écrasée (17e). Alors que les deux équipes se neutralisaient, Dembélé a décidé de se décaler sur le côté droit et a glissé un délicieux petit pont sur Thomasson en double contact (25e).

Khvicha "Kvaradona" a encore frappé

Comme souvent cette saison, les deux hommes forts du PSG, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, ont pris les choses en main. Après une perte de balle de Sarr provoquée par le pressing du Ballon d’Or, Dembélé a parfaitement servi "Kvara", qui a ajusté Risser à bout portant pour ouvrir le score (0-1, 29e). Le Géorgien a ainsi inscrit son 19e but toutes compétitions confondues cette saison. Les Sang et Or ont failli égaliser quelques instants plus tard. Sur un centre de Ruben Aguilar venu de la droite, Odsonne Édouard a manqué sa reprise de la tête au premier poteau, avant que Wesley Saïd ne rate à son tour le cadre de la tête juste derrière lui. Juste avant la pause, Safonov a sauvé le PSG avec une énorme parade réflexe devant Wesley Saïd, seul à bout portant après un centre en retrait d’Aguilar. Au retour des vestiaires, Luis Enrique a décidé de remplacer Barcola, trop timide ce soir, par Vitinha afin de reprendre le contrôle du ballon et de calmer le rythme.

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Malgré cela, Lens a continué à pousser et a de nouveau frôlé l’égalisation à la 54e minute. Lancé dans le dos de la défense parisienne, Abdallah Sima a pris de vitesse Lucas Hernández avant de frapper, mais Safonov s’est encore interposé. Le ballon est ensuite revenu dans l’axe pour Édouard, dont la reprise s’est envolée au-dessus du cadre. Coup dur ensuite pour Lens avec la sortie sur blessure musculaire de Baidoo, contraint de céder sa place. Dans la foulée, Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin sont entrés en jeu pour tenter de relancer les Sang et Or. Décidément, les Lensois ont manqué de réussite… D’abord sur une frappe dangereuse de Saint-Maximin, déviée et passée juste au-dessus, puis sur une énorme occasion à la 74e minute : trouvé par Thauvin dans la surface, Sima enroule une frappe croisée, mais voit le ballon s’écraser sur le poteau droit, alors que Safonov était totalement battu.

La rencontre a également été marquée par les entrées des jeunes Titis parisiens, notamment celle de Dimitri Lucea, qui a honoré sa toute première apparition avec les professionnels. Florian Thauvin a brièvement cru relancer Lens dans la partie. Lancé sur un ballon d’Allan Saint-Maximin, il a ajusté Safonov dans la surface, mais le but a immédiatement été refusé pour hors-jeu. Ainsi, le PSG a su gérer son avantage et faire le break grâce à Mbaye, auteur d’une superbe frappe pour (0-2), avant de contrôler la fin de match et de temporiser jusqu’au bout pour s’offrir ce choc de Ligue 1. Avec ce succès important à Bollaert, le PSG remporte ainsi son 14e titre de Ligue 1. Les Parisiens peuvent désormais se projeter vers un rendez-vous encore plus grand, avec la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. À Budapest, le 30 mai prochain, ils auront l’occasion de conserver leur titre européen et de marquer un peu plus l’histoire du club. En attendant, les hommes de Luis Enrique peuvent savourer.