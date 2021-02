EdF Espoirs : Sylvain Ripoll s’exprime sur l’absence de Reine-Adélaïde

La suite après cette publicité

Touché au genou lors du derby face à Monaco mercredi, le diagnostic concernant le Niçois Jeff Reine-Adélaïde est tombé hier. L’ancien Lyonnais souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Une blessure grave qui lui fera louper la fin de saison ainsi que les Jeux Olympiques que l’Équipe de France Espoirs, dont il est le capitaine, disputera cet été à Tokyo. Un énorme coup dur pour le sélectionneur Sylvain Ripoll qui s’est exprimé à ce sujet aujourd'hui dans L’Équipe.

«C’est un très gros coup dur. Sportivement, il représente beaucoup de choses. C’est un cadre affirmé, un leader technique et un moteur du projet, à qui j’ai donné énormément de responsabilités, et il les assumait. Il a de l’impact sur ses coéquipiers car il est adorable dans un groupe. On va devoir faire sans lui, mais on trouvera des solutions, et le groupe aura aussi envie de se montrer à la hauteur de Jeff. Des joueurs peuvent prendre le relais.»