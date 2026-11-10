OL : Carlos Vicens annonce ses objectifs

Paulo Fonseca parti au Sporting CP, l’Olympique Lyonnais se devait de le remplacer pour terminer la saison. Cinquième de Ligue 1, le club rhodanien devra batailler pour revenir dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Pour y parvenir, l’ancien coach de Braga, Carlos Vicens, a été nommé.

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Présent ce mardi en conférence de presse, Carlos Vicens a mis en avant les objectifs pour cette saison : «bien sûr on a l’ambition de terminer dans les places qualificatives en Ligue des Champions en Ligue 1. C’est notre ambition de retrouver l’OL en C1. Il faut avoir l’ambition de tout gagner et d’aller le plus loin possible en Coupe de France. En Europa League, on va viser le top 8 pour passer l’hiver au chaud et essayer d’aller le plus loin possible dans la compétition. Ce n’est pas seulement parler de résultat, mais aussi rendre fiers les supporters avec le jeu que l’on proposera sur le terrain.»