Ligue 1 : les nommés pour le titre de joueur du mois de mars

Après Ludovic Ajorque le mois dernier, ils sont trois à postuler pour le trophée de joueur du mois de mars en Ligue 1. L’UNFP a dévoilé ce dimanche l’identité des joueurs retenus. Auteur de deux buts et une passe décisive sur la période, Maghnes Akliouche candidate pour la première fois de la saison.

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L’international tricolore aura deux concurrents de poids face à lui : un autre international français, à savoir Florian Thauvin, récompensé en septembre et novembre. Le Lensois a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en mars. Enfin, Folarin Balogun est à nouveau nommé, comme au mois de février. L’Américain cumule trois buts et une offrande sur la période.