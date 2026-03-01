Menu Rechercher
Eden Hazard explique pourquoi il a recalé le PSG

Ce n’est un secret pour personne, Eden Hazard a régulièrement été convoité par le PSG lorsqu’il évoluait à Chelsea. Mais l’attaquant belge n’a jamais passé le cap et malgré des contacts récurrents avec la direction parisienne, il ne s’est jamais laissé convaincre. Au micro de RMC, il s’est expliqué sur les raisons qui l’ont poussé à refuser Paris.

«Tous les ans j’ai eu des contacts avec le PSG. Dans ma tête, c’était très clair. Quand je suis parti de Lille, je me suis dit : "Je ne vais pas avoir envie de revenir en France dans un autre club que Lille. Si je dois revenir un jour, c’est pour jouer à Lille pour finir ma carrière par exemple." Pour les Lillois, pour le Nord, je n’avais pas envie d’aller jouer au PSG. C’était un super club. Nasser (Al-Khelaïfi) venait, il y avait beaucoup d’argent, il y avait tout le temps une équipe pour jouer la Ligue des champions. Comme ça se passait super bien à Chelsea, mon rêve après était d’aller au Real, pas au PSG pour après aller au Real».

